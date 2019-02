Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaRicominciare dopo Sanremo. Dopo aver vinto l'edizione 2018. Tutt'altro che facile per Ermal Meta. «Mi ha sorpreso l'affetto ricevuto. Si vede che agli italiani piacciono le storie e questo raccontava la canzone che ho cantato. Per me è sempre musica, l'importante è farlo con onestà». Così, sceso da quel palco e cominciato a girare l'Italia e non si è ancora fermato.Domani sera Ermal Meta è di scena agli Arcimboldi, già tutto esaurito, con l'aiuto del bravissimo GnuQuartet. In palio, ci sono le sue canzoni più belle riarrangiate con versioni inedite. A giorni Non abbiamo armi, il Concerto: cd registrato durante la data al Forum lo scorso aprile, con un duetto (Un'altra volta da rischiare) assieme a J-Ax. Poi, una veloce puntata ancora al Festival, quest'anno come ospite per la serata dei duetti, in cui canterà assieme a Simone Cristicchi. Insomma, un tour de force. «Mi sento molto bene. In quest'anno dopo Sanremo tutto è andato davvero per il meglio. Mai dire ce l'ho fatta, anche quando arrivi primo. Pensavo fosse una corsa, una salita. Ma poi mi sono detto, sono felice. È bella l'idea di essere utile, di far sognare chi come me ama la musica. È una forma d'arte che non smetterà mai di vivere per chi come me vuole raccontare la sua idea di mondo».Quanto alla scaletta per gli Arcimboldi, dal vivo suonerà anche un paio di brani (sino a oggi mai proposti dal vivo) dal repertorio del suo precedente gruppo, La Fame di Camilla. «Una volta ero molto indie. Oggi ho raggiunto un pubblico più vasto, ovviamente molto più mainstream. Ma quello che importa è che la passione non è mai cambiata. Così, ho pensato che aggiungere in concerto anche qualche brano del mio passato ci stava tutto».riproduzione riservata ®