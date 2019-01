Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaRacconta che con l'ultimo disco ci ha messo pure un'anima da regista: «Avevo queste collaborazioni eccellenti e per gestirle mi sono immaginato che fossero attori, da guidare come nella parte di un film», spiega Federico Zampaglione, che con i suoi Tiromancino sarà domenica agli Arcimboldi addirittura con un'orchestra. Gli attori sono i tanti colleghi che hanno partecipato al nuovo disco, Fino a qui: amici come Luca Carboni, Fabri Fibra, TheGiornalisti, Jovanotti, Tiziano Ferro, Biagio Antonacci, Calcutta, Elisa, Mannarino, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Alessandra Amoroso, Alborosie.Come è stato lavorare con i big?«Con alcuni abbiamo registrato anche nello studio di casa. Un feeling nato spontaneo».Il lavoro è composto da quattro inediti e dalle migliori canzoni, rivisitate, della band. Cosa avete voluto esprimere?«Ci sono tutte le cose che ho fatto in questi anni, che sono una vita di musica e di arte. Volevo ancora una volta raccontare qualcosa e ho pensato che il modo migliore fosse prendere questi brani».Tra le nuove generazioni, chi le piace?«Tanti. La scena romana oggi ha scoperto parecchi autori: a Roma funziona così. Poi magari, passato il momento per una decina di anni non accade più nulla».Ha dichiarato una volta che il Festival di Sanremo la mette in crisi, perché?«Quel palco è unico e poi sai che quando sei lì devi dare tutto, senza che possibilità di errore. Mi ha sempre emozionato, forse anche troppo».Che concerto vedremo agli Arcimboldi?«Con l'orchestra sarà una grande cosa, davvero. È un'idea nuova, prima avevamo utilizzato queste sonorità solo su disco, ma mai sul palco. Questa volta ho pensato che fosse l'occasione giusta. Saranno ventiquattro musicisti, tra fiati, percussioni, archi, quindi uno spettacolo con molte sonorità diverse, proprio per questo motivo. Si spazia dal rock al funky degli anni Settanta, in stile Motown, come piace a me. Suoneremo le più belle canzoni dei Tiromancino come non le avete mai sentite».