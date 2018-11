Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano Leva«Quello che conta è la musica, l'apparire non ci interessa», ha detto più volte. Che, in qualche modo, suona abbastanza strano nel mondo del rap italiano. Quello che sempre di più appare un universo lontano e distaccato dalla generazione dei cantautori e dei musicisti di ieri. Ma in fondo, a volte, si fa anche un po' di confusione. Si generalizza.Si prenda Achille Lauro come esempio: vero nome Achille De Marinis, classe 1990, romano, tra gli idoli del rap per cui i giovanissimi stravedono. Questa sera è all'Alcatraz (ore 21 - 23 euro) col suo ultimo disco Pour l'amour. Uno che quando parla ne ha di cose da dire. «I soldi non sono la necessità. Certo, quando cresci e si viene da situazioni familiari tutt'altro che facili, avere e guadagnare soldi è un vanto. La dimostrazione che in qualche modo ce l'hai fatta dopo tanti sogni e tanta fatica».Così, se in Bulgari, una delle sue canzoni, racconta di un mondo sfarzoso e persino lontano dal quotidiano per lusso, non si deve leggere il tutto per forza come una celebrazione della ricchezza. «È solo un modo - dice - per estremizzare. Per raccontare un sogno. Ma la musica resta. Certo, sono contento se guadagno soldi, ma questi non devono essere più importanti delle canzoni». Determinazione quindi. «La verità è che si deve puntare in alto, sempre. Per farlo, se serve, occorre non essere mai soddisfatti. Ho fatto tanto, motore per la mia arte è stato tutto ciò che ho vissuto sino a oggi». E quale sarebbe la sua prossima meta? «Avere una band, una vera band e magari un giorno suonare negli stadi».riproduzione riservata ®