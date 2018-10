Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaPrima avvertenza: sarà una festa. Una festa per 25 anni di carriera, che lui, J-Ax (al secolo Alessandro Aleotti, 46 anni, da San Giuliano Milanese), ha annunciato così ai suoi fan sui social: «Eccomi qui, 25 anni di musica. Perché vado ancora avanti? Perché sono partito da zero, da un paese di 1738 abitanti, e sono arrivato a suonare la scorsa estate davanti a San Siro pieno. Una cosa la vita mi ha insegnato: quando sei in cima nessuno ti tiene mai il posto. Allora scelgo di essere quello diverso, di andare avanti, scelgo di abbracciare le persone e di far provare ancora emozioni».Seconda avvertenza: finito il sodalizio con Fedez, con cui ha riempito il Meazza, J-Ax torna al passato. «Non voglio prendere per il culo nessuno», ha scritto sul suo profilo Instagram. «E se voglio tenere conto della mia carriera, non posso ignorare i miei 10 anni trascorsi con gli Articolo 31». Ecco perché Dj Jad, l'altra metà degli Articolo 31, lo accompagna per tutte le serate. La festa si snoda lungo dieci date al Fabrique, tutto sold out: stasera e poi domani e altre sei concerti a ottobre; e due a novembre, l'8 e l'11.Sul palco, ogni sera un amico. Max Pezzali, Paola Turci, Nina Zilli, Il Cile, Grido e Danti. «Sì, io e Dj Jad abbiamo fatto pace», spiega J-Ax. «Abbiamo messo da parte rancori anche se dopo gli Articolo 31 non ci siamo risparmiati malignità. Ma i veri uomini riescono a perdonarsi e gli amici a restare uniti. Così, abbiamo deciso che gli Articolo 31 si ricostituiranno per questa speciale festa tutta milanese e ogni sera suoneremo anche alcuni pezzi storici per ricordare quel momento». Insieme a loro, una band di nove elementi, tra cui spicca Paolo Jannacci alle tastiere.I fan hanno subito risposto alla grande.riproduzione riservata ®