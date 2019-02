Massimiliano Leva

Pochi come lui alla batteria. Unico Billy Cobham. Lo pensava anche Miles Davis, che infatti non esitò a chiamarlo alla sua corte e con il quale registrò il suo leggendario Bitches brew, capolavoro assoluto, sino a quando Cobham decise di andarsene nel 1971 assieme al chitarrista John McLaughlin, per dare vita a uno dei progetti di free jazz più originali di quegli anni, la Mahavishnu Orchestra.

Storia e aneddoti del jazz, che fanno di Cobham un mito e non solo ancora oggi uno dei batteristi più fulgidi e poderosi che si possano ascoltare, partito dal jazz tradizionale sino a innestare influssi di musica caraibica e latini: tra i pochi, nel tempo, capaci di influenzare così tanti percussionisti delle generazioni successive alla sua. Provare per credere al Blue Note, da giovedì 21 a sabato 23, dove è di scena per portare dal vivo tutto il suo talento, tra fusion, free e accenni di rock. Ad accompagnarlo sul palco, gregari d'eccezione come David Dusmuir alla chitarra, Steve Hamilton e Camelia Ben Naceur alle tastiere, Michael Mondesir al basso.

L'occasione è il tour per il 75° compleanno di Cobham, nato il 16 maggio 1944 a Panama e collaboratore, tra i tanti, di mostri sacri come Horace Silver, Randy e Michael Brecker, John Abercrombie. Ma non si pensi che l'età abbia tolto vigore alle sue rullate: l'ex batterista di Miles Davis mantiene ancora tutta la sua energia dietro a piatti e tamburi, non solo dando il tempo ma anche trascinando con la sua verve musicale.

«Il mio segreto? Ho cominciato studiando le tecniche d Art Blakey e Max Roach. Ecco dove sono nato». Per chi già lo conosce è un appuntamento da segnare. Per chi non lo avesse mai visto, l'occasione per ascoltare un pezzo di storia del jazz.

