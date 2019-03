Massimiliano Leva

Parola d'ordine: mettere da parte i Club Dogo. Gué Pequeno (nome d'arte di Cosimo Fili) ha da qualche tempo iniziato una nuova vita. Senza il suo gruppo di un tempo. Ha pubblicato un singolo, Bling bling, un rifacimento di Oro di Mango. Ha partecipato a una miniserie sul web, intitolata come il suo ultimo album solista: Sinatra. Ha partecipato alla serata dei duetti a Sanremo, cantando assieme al vincitore del Festival, Mahmood. Domani atterra al Forum, già tutto esaurito, con la prima data del Sinatra tour, dopo aver girato questa estate in lungo e in largo le discoteche della Penisola. È una festa nel suo stile, quasi un'apertura in pompa magna per la sua prima volta sul palco di Assago. Intorno a sé ha voluto innanzitutto tanti ospiti: a cominciare proprio da Mahmood, seguito poi da amici e colleghi come Gemitaiz, Marracash, Lazza, Noyz Narcos, Elettra Lamborghini, Dark Polo Gang, Frah Quintale, Sfera Ebbasta, Lucché, Carl Bave, Rkomi, Elodie, Drefgold.

Tutti nomi che ha radunato per festeggiare e celebrare in qualche modo la carriera. In scaletta, ci sono anche i brani più famosi, quelli racchiusi in tutti i sei album della sua discografia solista, a partire da Il ragazzo d'oro uscito nel 2011, per passare al penultimo Gentleman del 2017. Besteseller con un milione di ascolti al giorno in streaming nella prima settimana dalla pubblicazione. Per uno che qualche mese fa affermava che «per l'esercito dei ragazzini è più importante un selfie di una canzone», è chiaro che la festa non sarò però solo musicale. Lo spettacolo infatti prevede anche effetti speciali, coreografie particolari e trovate visual create ad hoc da Alvaanq. Ad aprire la serata come opening act: Young Rame. Per i più giovani, un appuntamento che ha il sapore di un evento.

