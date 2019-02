Massimiliano Leva

Otto. Come il numero di dischi pubblicati. Come il titolo dell'ultimo album, quello che i Subsonica oggi e domani portano sul palco del Forum dopo aver rodato lo spettacolo a dicembre sui palchi di tutta Europa. «Ci piaceva l'idea di questo numero otto, che con le sue forme rimanda anche a quelle dell'infinito», raccontano. Torinesi, i Subsonica sono la band italiana di rock elettronico in qualche modo più europea. Questione di feeling, ma anche di fonti citate da sempre nel loro stile. «Da venti anni la geografia sonora dei nostri orientamenti è senza confini. È bello ripartire dopo una lunga pausa con il pensiero di intraprendere un viaggio vero». Ne è nato persino un progetto social, con i Subsonica che hanno invitato i fan italiani all'estero a pubblicare video con la loro testimonianza e idea di comunità europea. Tra 8, l'ultimo lavoro, e il precedente, Una nave in una foresta, ciascuno del gruppo poi si è impegnato con progetti paralleli, come Samuel, che è anche deus-ex-machina dei Motel Connection. Ora rieccoli col nuovo disco, tanto ricco di riferimenti al passato. «Otto ci riporta indietro negli anni, ai nostri inizi, sia come sonorità sia come densità dei testi delle canzoni. Raccontiamo quel che vediamo, senza filtri o giudizi morali. È il ritorno a un'immediatezza sempre più necessaria».

Tra i brani che presentano in scaletta, anche una cover di Up patriots to arms di Franco Battiato, oltre a classici del loro repertorio come Liberi tutti, Il cielo su Torino, Nuvole rapide, Tutti i miei sbagli, Disco Labirinto, Glaciazione, Veleno, Aurora sogna. Con loro ci sarà Willie Peyote, il rapper torinese che ha collaborato anche alla realizzazione di un brano del cd. E come sempre sarà il ritmo delle canzoni a creare la giusta atmosfera.

