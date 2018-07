Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano Leva«Ogni volta la spinta a creare mi viene guardando avanti. Va bene il passato, ma la voglia di fare qualcosa di nuovo arriva solo pensando al futuro».E se a dirlo è Robert Plant, considerando che il suo passato sono niente meno che i Led Zeppelin, allora gli si può credere. Così eccolo dal vivo domani sul palco del Milano Summer Festival all'Ippodromo Snai di San Siro, con il suo attuale progetto: i Sensational Space Shifters, con i quali, dopo il disco realizzato nel 2014 (Lullaby and The Ceaseless Roar), qualche mese fa ha pubblicato un altro progetto discografico. Si intitola Carry fire, uscito lo scorso 13 ottobre, e denso di atmosfere folk blues.«I bluesman sono musicisti senza tempo, perché il blues ha qualcosa di magico», dice Plant, che per registrare questo disco ha voluto con lui in studio in veste di collaboratori anche Chrissie Hynde dei Pretenders, altra icona del rock, e il folk singer Seth Lakeman. «Quello che abbiamo registrato è una sorta di musica tra la trance e i ricordi dei Led Zeppelin che continuano a balenarmi in testa». In effetti, ad ascoltare il nuovo album, difficile comunque non scorgere echi del passato. A 70 anni (da compiere in agosto), l'ex leader degli Zeppelin, seppur sempre attratto da novità, che da anni insegue mescolando generi e culture, attratto persino alla tradizione musicale dell'Africa, in fondo non può liberarsi del tutto dalla sua più grande band, che in concerto a Milano omaggerà anche con alcuni brani in scaletta. «Certo, agli Zeppelin devo tutta la mia vita, ma spesso mi chiedo: ho ancora qualcosa da dire? Sono in giro da molti anni e non sono esente da gioie, dolori, delusioni, piaceri. Da lì nascono sempre tutte le mie canzoni». Una leggenda del rock.riproduzione riservata ®