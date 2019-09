Massimiliano Leva

«Non ho più le forze, dico no al narcisismo della celebrità. Mi ritiro, non sentirete più parlare di me». Era quasi un anno fa quando Michael Bublé annunciava così uno stop per la sua carriera. O almeno così riportava il Daily Mail's Weekend. E che carriera la sua: quattro Grammy Awards vinti e 75 milioni sino ad allora di dischi venduti.

Il suo problema era un grave male che aveva colpito il figlio primogenito, Noah. «Abbiamo un lungo viaggio davanti a noi e spero che con il sostegno di tutti ce la potremo fare». E infatti è andata bene, per fortuna. Il piccolo Noah è nel frattempo guarito dal tumore al pancreas che lo minacciava e Michael Bublé ha pubblicato il suo decimo disco di successo, Love, che stasera e domani porta dal vivo al MediolanumForum di Assago (quasi esaurito) con il tour intitolato An evening with Michael Bublé. Una tournée seguita anche - data per data - da tutta la sua famiglia. Sono due ore di musica particolari, con il crooner canadese impegnato in grandi classici, in gran parte raccolti proprio nell'ultimo disco pubblicato: da My funny Valentine di Richard Rodgers a Save the last dance for me dei Drifters, da Buona sera signorina di Louis Prima a Cry me a river di Julie London, da Always on my mind di Brenda Lee a You'll never know di Harry Warren, sino via via a Just a gigolo, Forever now, Love you anymore.

Il palco è sobrio, con Bublé al centro della scena, e i musicisti che lo accompagnano alle sue spalle, con un enorme occhio sopra tutti in cui corrono video diversi a secondo dei brani eseguiti. «Amo la musica, il mio lavoro, cantare dal vivo» ha recentemente detto Bublé. «Questa volta con la famiglia a fianco sono davvero più sereno».

riproduzione riservata ®

Lunedì 23 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA