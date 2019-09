Massimiliano Leva

Non capita tutti i giorni un festival così. Due palchi, dodici ore di musica urban non stop e un cast che non ha nulla da invidiare a kermesse anche più titolate. Tutto questo è Shire Music Festival, in scena domani sera, per la quinta edizione, a Crema, in una bellissima location immersa nel verde: podere di Ombrianello.

Deus-ex-machina dell'evento e filosofo di tutta la manifestazione. «La cosa più bella di questo festival? L'esperienza», spiega Marco Gruppi. È lui l'ideatore e la macchina dietro il palco a tenere le fila di tutto. «Certo, ci piacerebbe poter dire che questo è uno dei festival più belli d'Italia e non solo, ma quello che più di tutto mi pace pensare è che chi passa di qui rimanga impressionato dal tutto e non solo dalla musica». La calamita, il vero pezzo forte rimane comunque il cast, che a partire dalle 12 sino alle 24 di sabato illuminare il main e il groove stage. Tra i tanti nomi, basterebbe citare alcuni tra i rapper più seguiti dai giovani: Tormento, Jack La Furia, Big Fish, Gammer, Boro Boro, Fellow, The S, Oddprophet, Zonderling, Trigno, Nayt, Da Tweekaz, Tedua. A loro l'onere e l'onore di intrattenere il pubblico. Dice Tedua: «Sul palco la magia con il pubblico è sempre la cosa più importante. Per me è la prima volta a Shire Music Festival. Mi fa piacere, anche perché eventi di questa grandezza dedicati alla musica urban non sono tanti. In scaletta porterò tutti i miei successi, quelli che mi hanno portato sino a qui e incrociamo le dita, sperando che la magia con il pubblico venga da sola. Per raggiungere il festival è stato anche creato un servizio bus con partenza da Milano, Brescia, Bergamo, Cremona e Piacenza e con la stazione ferroviaria di Crema.

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

