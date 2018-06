Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaNon c'è rock senza i Pearl Jam. Più di ogni altra band, semplici, diretti. Anche sul palco: cassa aperta, strumenti, amplificazione e basta. Il resto lo fa la forza della band: una macchina guidata da Eddie Vedder che del culto dei fan fa da sempre prezioso tesoro. Niente video, nessun ammiccamento commerciale, solo la forza del rock, appunto. Così, ecco che l'appuntamento con la band americana di stasera agli I-Days, quando Vedder e soci saliranno sul palco in qualità di headliner della quattro giorni concertistica, per tutto il pubblico sarà grande festa dopo quattro anni dall'esibizione a San Siro. Dal vivo, poi, suonano sempre almeno per un paio d'ore tirate, senza sconti. E per i fan italiani c'è da stare tranquilli: in questi giorni è stata annullata una data londinese per via di problemi alla voce per Eddie Vedder, ma a Milano è tutto confermato.Partenza intorno alle 21.30, quando dopo Catfish and the Bottlemen e Stereophonics, sarà la volta della band di Seattle. In palio, ci sono i brani migliori pubblicati lungo tutta la loro carriera e raccolti in ventuno dischi di studio, a cominciare dall'epico primo disco Ten, uscito in piena epoca grunge.riproduzione riservata ®