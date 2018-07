Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaNegli anni Settanta è stato una delle menti più originali della musica pop rock. Anzi, d'avanguardia, visto che David Byrne coi suoi Talking Heads erano davvero delle teste che parlavano in qualche modo una musica del futuro. Per non dire del suo lavoro come solista, soprattutto al fianco di Brian Eno. Una ricerca sonora che poi ha influenzato decine e decine di musicisti a venire.Insomma, l'appuntamento con David Byrne al Teatro degli Arcimboldi lunedì è qualcosa di davvero speciale. Vuoi perché si presenta dal vivo con un nuovo disco n tasca, il primo dopo quattordici anni di silenzio. Vuoi perché il suo carisma e talento ne fanno sempre un personaggio. Il nuovo album si intitola American Utopia.«Avevo delle canzoni», ha raccontato. «Molti di noi immagino che sia insoddisfatti del mondo in cui viviamo. Dobbiamo accontentarci? Dobbiamo accettare tutto questo stile di vita e di pensiero? Le mi canzoni oggi parlano di questo». Lo dice per esempio in Do the right thing. Ma pure la musica colpisce, perché in qualche modo, per lo stile e il ritmo, sembra davvero in vari momenti di essere tornati ai tempi dei Talking Heads e delle più audaci sperimentazioni sono dell'epoca, complice ancora una volta la collaborazione con Eno.La data di Milano, che fa parte di un tour mondiale, la descrive così: «Sarà in qualche modo un concerto senza troppi effetti scenici. Niente fuochi d'artificio, per intenderci. Solo molti artisti sul palco e molti di voi dalla platea ad ascoltarci. Uno scambio umano, vero. Qualcosa di ambizioso». Come nel suo stile da sempre del resto. Ambizione nello stupire che nel suo caso, artista, fotografo, produttore e collaboratore per i cinema (ha lavorato con Sorrentino e Bertolucci tra gli altri registi), può essere data come scontata. Da non perdere.riproduzione riservata ®