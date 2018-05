Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaNe è passato di tempo da Amici, quando Annalisa arrivò seconda alla decima edizione del contest di Maria De Filippi.Per lei è arrivato il momento di godersi il meritato successo. Dopo il terzo posto all'ultimo Festival di Sanremo, Annalisa ora è di nuovo in tour: un breve giro di concerti prima di cominciare la vera tournée estiva. Questa sera è sul palco dell'Alcatraz per portare le canzoni, compreso il singolo presentato all'Ariston Il mondo prima di te, di Bye bye: ultimo disco in ordine cronologico e sesto lavoro di studio.Per lei, già ospite al Festival per due volte (nel 2013 e nel 2015) prima di quest'ultima, l'occasione è quindi importante. «Torno a suonare dal vivo con uno spettacolo fondamentalmente semplice», ha raccontato. Due ore di musica, con un breve sipario acustico, senza trucchi né effetti scenici. «Ho sempre fatto e suonato musica in linea con il mio istinto e così mi piace presentarmi anche al pubblico», dice. La scaletta quindi? «Tutti i miei brani più famosi, velocità, tempo, melodia e anche qualche cover».Tra quelle scelte: Diamante lei e luce lui, a cui dice di essere sempre legata essendo la sua prima canzone ufficiale, e poi Alice il blu, Senza riserva, Direzione vita, Un domani. Ci sarà di che divertirsi per tutti i suoi fan. «Ogni volta che salgo sul palco è diverso: dipende da come mi sente ma soprattutto dalle persone che ho di fronte. Variano le sensazioni, cambiamo le emozioni, è sempre uno scambio ed è chiaramente la cosa più bella che va a influenzare anche il modo in cui mi pongo, sempre mantenendo un ruolo di responsabilità nei confronti di chi ha scelto di assistere a un mio concerto». E conclude: «Chi dice che c'è uno scambio di energia tra l'artista e i fan dice il vero».riproduzione riservata ®