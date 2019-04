Massimiliano Leva

Nada per molti è la donna più rock del mondo della canzona italiana. In qualche modo ci sta: infatti per produrre e registrare il suo nuovo disco È un momento difficile, tesoro è tornata a collaborare con John Parish, musicista che ha lavorato con artisti del calibro di PJ Harvey. E non solo, ma anche con altri nomi come Afterhours e Portishead.

Nada arriva a Milano domenica al Circolo Arci Magnolia per presentare al suo pubblico proprio questo ultimo lavoro: viscerale nell'anima, ispido nei suoni. «Rispecchia il malessere che ci circonda», racconta. «Non sto bene quando vivo la tensione dei tempi, anche se sono un'artista e magari più fortunata di altri». La data è già sold out, come altri concerti di questa breve tournée. Una esibizione senza effetti speciali, ma diretta, con qualche immancabile pezzo storico come Ma che freddo fa.

Il 7 aprile. Viale Circonvallazione Idroscalo 41. Segrate. Ore 22 sold out.

