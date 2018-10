Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaMancava da tre anni, Xavier Rudd. Tre anni dall'ultimo disco. «Ci ho messo del tempo, perché fare questo album è stato come compiere un lungo viaggio, con canzoni scritte anche dieci anni fa. Ma avevo bisogno di trovare il tempo giusto». Adesso che Storm boy è uscito, a maggio, Xavier Rudd è stasera all'Alcatraz con il suo sound globale: un po' folk, un po' rock, un po' world music.Rudd come sempre al centro, alle prese con tanti strumenti, dal didgeridoo, lo strumento a fiato tradizionale australiano, all'armonica, alla chitarra slide, al banjo, al basso. Nato quarant'anni fa a Torquay, a sud di Melbourne, Xavier Rudd è davvero un personaggio particolare: amante della natura, surfista, tatuaggi e sangue misto (irlandese e aborigeno di origini), ha deciso che la musica sarebbe stata la sua vita sin da bambino. «La musica è sempre come un diario per me», racconta. «Dal vivo non porto mai solo musica e strumenti, ma anche l'anima che essi racchiudono. Chi viene ad ascoltarmi lo sa e per questo si unisce a me e questo è davvero qualcosa di molto importante, come se condividessi qualcosa di religioso. Mi piace pensare che questo avvenga in modo naturale perché l'importante è ascoltare sempre se stessi e ciò che ci circonda».riproduzione riservata ®