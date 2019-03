Massimiliano Leva

«Ma quale trasgressiva, mi considero solo una donna libera». Patty Pravo è sempre, inevitabilmente, artista. Lo si è visto a Sanremo, dove in un'epoca di selfie, ha saputo prendersi gioco dell'immagine esibita, sempre con stile e intelligenza ribelle.

Ecco perché è l'ospite migliore per cantare al Premio Donna a Milano 2019. Festa di Primavera, che l'ha invitata stasera al Dal Verme. Da poco è uscito il suo ultimo lavoro dopo Sanremo, Red, che dà anche il nome al tour che Patty Pravo sta portando in giro per l'Italia. Canzoni inedite anche se sono, per forza, sempre i classici del suo repertorio a fare la differenza in scaletta. Non mancheranno così Ragazzo triste, Pazza idea, La bambola, Pensiero stupendo, affiancate dal più recente singolo cantato con Briga (Un po' come la vita). E altri nuovi brani, come Dove eravamo rimasti, realizzata con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro o Io so amare così, in cui dedica un ricordo a Franco Califano.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA