Massimiliano LevaLui è sempre stato quello più taciturno. The quiet one, «quello silenzioso». Anche se gli anni della sua band, i Pink Floyd, Nick Mason, stasera in concerto sul palco del Teatro degli Arcimboldi tutto esaurito, li ha vissuti sin dagli esordi dietro piatti e tamburi della sua batteria. A cominciare dall'epoca magica della Swinging London, quando i Beatles di Sgt. Pepper's e Jimi Hendrix di Are you experienced? dettavano legge. E non solo in ambito musicale.«Venivamo tutti da istituti d'arte o qualcosa di simile e pensavamo che in fondo quello che vivevamo come musicisti e come ragazzi sarebbe durato non più di tre o quattro anni». E invece lui e i Pink Floyd sono diventati leggenda. «Un giorno all'inizio degli anni '70 andai in banca per chiedere un prestito. Mi chiesero che cosa facevo e io risposi che ero un musicista. Mi dissero: Bene, che cosa ha suonato per dare una garanzia? E io dissi che avevamo appena pubblicato un disco intitolato The dark side of the moon. Ovviamente ottenni tutto il denaro che chiedevo». Aneddoti di una rock band diventata leggenda, sin dagli esordi. Grazie a quello che fu il fondatore del gruppo, Syd Barrett, icona degli anni Sessanta poi allontanato dopo i primi due dischi della band, The piper at the gates of Dawn e Saucerful of secrets, per abuso di allucinogeni. «Syd per molti era un genio. Era davvero avanti, ma poi divenne l'ombra di se stesso. È sempre stato nel nostro cuore e per questo gli abbiamo dedicato anni dopo Wish you were here (Vorrei che fossi qui, ndr)».Quei due primi album, scritti da Barrett in gran parte e considerati pietre miliari del rock psichedelico inglese, saranno la scaletta del concerto di Mason. Rifatti per intero: lui, dietro la sua solita batteria, con l'accompagnamento di Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris e Dom Beken. Pezzi da Novanta, per un tuffo nell'epoca d'oro del rock. Quando anche i sogni di giovani musicisti potevano diventare prima realtà e poi leggenda.riproduzione riservata ®