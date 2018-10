Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaLui è di quelli che hanno fatto centro. Nel senso di successo. Quello vero. Dai concerti in piccoli, quasi sconosciuti locali, sino al Forum, già sold out. Lì sbarca lunedì 29 ottobre. Un sogno, insomma.Anche se lui, Ghali, pseudonimo di Ghali Amdouni, classe 1993, nato a Milano da papà e mamma tunisini, una delle voci giovani più ascoltate della trap italiana, dice che i sogni non sono finiti: «Questo è lo spettacolo che sognavo da tempo», racconta, a pochi ore dal suo debutto ad Assago. «Ho lavorato tanto, con tutto il mio team. Però, se mi vedessi tra 10 anni, mi immagino anche nella moda e nel cinema. Vorrei tanto lavorare come regista», dice.Magie di chi è giovane. E con un talento considerevole. Il suo sta tanto nell'empatia dei testi. «Nelle mie canzoni parlo e sono sincero, perché è questo che serve per arrivare alla gente. Se menti, le persone se ne accorgono». In due anni il grande salto. Prima il botto su Spotify, poi il tormentone bestseller Cara Italia, dove, alla faccia della sincerità, ha descritto così bene la sua versione dell'Italia di oggi, razzista e intollerante. Ma Ghali spiega: «Le mie canzoni parlano da sole. Non faccio politica, ma racconto di me. Vengo da Baggio, dove è nata è nata la scintilla araba. Parlo di quando ero straniero a scuola, quando venivo escluso dai miei compagni di classe. Così, spero che la mia storia possa aiutare. Spero che grazie a questa canzone oggi chi si sente emarginato e pensa di non potercela fare o chi ha genitori stranieri come me ed è nato in Italia, non si senta più solo, come mi sentivo solo io. La musica può arrivare al cuore delle persone sino a permettere a uno come me di arrivare dove sono oggi. Non è una cosa che si sente spesso».riproduzione riservata ®