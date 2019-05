Massimiliano Leva

Lo stile innanzitutto: inconfondibile. Con quel suono della chitarra che è subito riconoscibile per via dell'uso di plettro e fingerpicking (ossia la tecnica di pizzicare le corde con le dita). E poi le canzoni, sia quelle soliste ma soprattutto quelle dal repertorio del gruppo con cui ha conquistata gloria e onore: i Dire Straits.

Il britannico Mark Knopfer, nato a Glasgow, ad agosto 70 anni, arriva stasera al Forum di Assago con l'accoglienza di una grande star: 120 milioni di dischi venduti in carriera e canzoni che come Money for nothing, Sultans of swing e Romeo & Juliet sono classici dei classici. «Ho sempre amato il suond di grandi come JJ Cale e BB King e su quello ho costruito tutta la abilità nel suonare la chitarra e creare il sound che conoscete, anche quello dei miei più grandi successi», ha raccontato una volta. Chiaro che questo work in progress poteva farlo solo un grande talento come lui. Tutto questo rivive stasera, non a caso in un evento intitolato An evening with Mark Knopfler and Band, che vedrà l'ex leader dei Dire Straits al Forum (tutto esaurito) con ben dieci musicisti a fargli da supporto durante una galoppata con suoi pezzi da solista. Da Down the road wherever a Heart full of holes a Silvertown blues fino agli immancabili evergreen dei Dire Straits, tra cui On every street, Telegraph road, On every street, Sultans of swing. Chiude il concerto Going home: theme from local hero, composta per la colonna sonora di Local hero del 1983.

Un'occasione anche per riascoltare nell'unico modo possibile il repertorio dei Dire Straits. Knopfler smorza le speranze su un ritorno di fiamma: «Una reunion della band? Non credo sia possibile. Forse potrebbe accadere per un concerto benefico ma dovrebbero proprio insistere perché mettere insieme la band mi porterebbe via troppo tempo». Ma la speranza per i fan non può morire.

