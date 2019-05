Massimiliano Leva

Lo spettacolo, lo descrive così: «Uno show dove le immagini si alternano alle linee melodiche delle canzoni, quelle dell'ultimo disco come quelle degli altri album: avanti e indietro nella mia carriera, come onde che si susseguono».

Giorgia atterra stasera e domani al MediolanumForum. L'occasione è il suo Pop heart tour, che arriva dopo l'uscita del cd in cui per la prima volta Giorgia interpreta successi di altri: 15 brani, da I feel love di Donna Summer ad Amami di Pino Daniele, da Vivere una favola di Vasco a Open your heart di Madonna, da L'essenziale di Marco Mengoni sino al singolo scelto per il lancio dell'album, Le tasche piene di sassi, firmata Jovanotti.

La scaletta non è stata facile da costruire, volendo anche inserire brani celebri dai cd precedenti (una discografia che vanta 7 milioni di dischi venduti). «È stato davvero difficile, al punto che quasi tergiversavo nel dare una risposta definitiva. C'erano oltre 100 brani pronti e alla fine ho dovuto calarmi nella parte dell'ascoltatore, scegliere con la passione del fan e in base a come io potevo rendere al meglio sulle varie tracce vocali. Ho inserito anche un momento medley dedicato al mio repertorio degli anni Novanta».

«Tirando le somme, mi sono resa conto che il mio cuore è in qualche modo fondamentalmente pop - aveva dichiarato Giorgia per la presentazione di Pop heart - se andrà bene, se piacerà ai fan l'idea di questo primo disco di cover, non nego che potrebbe essercene anche altri». L'occasione dunque per capire quanto Giorgia sia brava nell'interpretazione di canzoni altrui, vale anche per il suo concerto a Milano.

