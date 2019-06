Massimiliano Leva

Liga non più Liga? Luciano Ligabue arriva stasera a San Siro. Non è una novità per il rocker di Correggio, che al Meazza approdò per la prima volta nel 1997. Stasera ritorna, ma con biglietti ancora disponibili in cassa e un tour che ha faticato a prendere vento in poppa. Tanto che, con un post pubblicato su Facebook, è stato lo stesso Ligabue, il 18 giugno, ad ammettere che le prevendite non sono andate come previsto.

Poco male. Perché lo spettacolo è da grande evento: schermi con led ad alta definizione, due passerelle che si insinuano tra il pubblico del prato e una scaletta che fa leva sulla potenza del rock, con le canzoni più belle del repertorio e gli ultimi hit, quelli compresi nell'album Start: dodicesimo lavoro d studio della sua carriera. «Tutta quel'energia e passione che sapete emanare. Ne avevo bisogno, dopo la paura nel 2017 di non poter più cantare», ha scritto. Due ore di musica in programma, quindi: forti, tirate, con l'accompagnamento della sua band formata di fedelissimi come Federico Poggipollini e Max Cottafavi alle chitarre. Quanto alle canzoni, ci sarà da prendere fiato, perché il set è un excursus lungo tutta la discografia di Ligabue: da Marlon Brando è sempre lui a Balliamo sul mondo, da Certe notti a Piccola stella senza cielo, da Quella che non sei. E poi Ho perso le parole, Libera nos a malo, Eri bellissima, L'odore del sesso, I ragazzi sono in giro.

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

