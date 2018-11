Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaLaveva detto già questa estate. Quando per la prima volta è sbarcato a San Siro. «Quello che porto in scena è il sogno di una vita».Cesare Cremonini ora, dopo quel sogno con torna stasera e domani al Forum di Assago già tutto esaurito (ma con un ulteriore concerto già programmato per il 16 dicembre sempre ad Assago). Altro spettacolo, altra platea. Forse meno intensi di uno stadio che canta all'unisono, certo. Ma sicuramente emozionanti, densi di quello spirito pop, di quella melodia così ariosa che Cremonini è riuscito a calare nel repertorio della canzone italiana con estrema spontaneità. Empatia, voglia di belle cose, di sani sentimenti e buone vibrazioni. Sono vent'anni che bazzica la scena musicale nostrana. «Non mi sono mai calato nei panni di un altro. Ho sempre ragionato come se sapessi subito come arrivare al punto in cui sono ora. Non ho mai smesso di desiderare di fare ciò che faccio, pensando di percorrere questo tratto della mia vita come un autore di canzoni».La musica, dunque. Le canzoni che danno eco all'artista bolognese, 38 anni, ormai uno degli autori più di talento della sua generazione. E che in concerto a Milano saranno a metà tra i suoi successi e i brani dell'ultimo disco Possibili Scenari. Titoli come Nessuno vuole essere Robin, Poetica, Kashmir Kashmir, La nuova stella di Broadway, Momento silenzioso, Al tuo matrimonio, Marmellata e 50 special e Un giorno migliore dal repertorio dei Lunapop. Il tour, partito il 3 novembre da Mantova, è nato proprio dal successo estivo degli stadi. Ventitré live in programma e 150mila biglietti già venduti. Insomma, la festa continua anche nei palazzetti.riproduzione riservata ®