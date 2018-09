Venerdì 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaLaura Pausini per Milano si fa in quattro. Dopo il concertone di Roma, due giorni al Circo Massimo a luglio, dove solo i grandi possono, eccola arrivare anche al Forum. Quattro date appunto: domani, domenica, martedì 11 e mercoledì 12 (i primi due già sold out e il terzo vicino al tutto esaurito).È uno spettacolo quello che porta in tour, sulle basi delle canzoni del suo ultimo disco, Fatti sentire, dove canta quattordici brani nuovi, tra cui uno in inglese e uno in spagnolo. Ovviamente, non è tutto qui. Perché la scaletta è molto più ampia, sino a quasi quaranta brani per ogni concerto. Compresi singoli storici della sua carriera, rifatti anche in chiave medley. Lo show invece ricalca quanto visto a Roma al Circo Massimo, che in pratica era una grande prove del tour che arriva a Milano con il titolo di Fatti sentire Worldwide Tour 2018: una sere di date mondiali che la vedranno impegnata in Sud America, negli Stati Uniti, in Europa. Dalla California al Guatemala alla Germania.Grande spettacolo quindi, con grande enfasi sulla musica ma sicuramente non privo di effetti speciali. «Abbiamo fatto giorni e giorni di lunghe prove», racconta lei. «Non mi sono ma data per vinta e abbiamo preparato tutto alla perfezione. È un modo per me di ripagare con la musica ma anche con affetto i miei fan, verso i quali devo tutto. Cerco sempre di fare qualcosa di speciale pensando ai miei fan. Sono affezionatissima a loro». Grossi schermi, luci, effetti scenici, parentesi vocali con esecuzione di brani in acustico (con Limpido, Benvenuto, Strani amori e Non c'è). Non manca nulla. Di speciale c'è anche il fatto che, a parte le due date romane che un po' sono state appunto qualcosa a sé, Milano è la prima città che inaugura il tour italiano.riproduzione riservata ®