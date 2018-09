Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaLa festa si fa rock. O, meglio ancora, Milano diventa rock. Per tre giorni, con la rassegna Milano Rocks. Accade da domani a sabato 8 all'Area Expo, il sito dell'Esposizione Universale, reduce da una serie di concerti blockbuster a luglio, dai Pearl Jam a Eminem. Un buon appuntamento per festeggiare la fine dell'estate e prepararsi all'autunno ascoltando grandi nomi come Imagine Dragons, Franz Ferdinand, The National, Mike Shinoda, Thirty Seconds to Mars e Maneskin.Il via domani, con la prima serata già sold out. Si parte sin dalle prime ore del pomeriggio (ore 16.45) con l'apertura affidata a vari deejay set. Poi, in ordine, sfileranno sul palco i londinesi The Vaccines (18.30), seguiti alle 19.45 dai romani Maneskin, ormai lanciati nell'universo musicale a pieno titolo, dopo la loro partecipazione a X Factor, e pronti a pubblicare il loro primo album. In chiusura, dalle 21, gli Imagine Dragons, la band del momento, con l'ultimo disco Evolve: praticamente una raccolta successi planetari, da Thunder a Whatever it takes, tra i cd internazionali più venduti in Italia. La band americana, fondata nel 2008 a Las Vegas da Dan Reynolds (voce e chitarra) è composta anche dal chitarrista Wayne Sermon, dal bassista Ben McKee e dal batterista Daniel Platzman.Venerdì sarà invece la volta del rock danzereccio degli scozzesi di Glasgow Franz Ferdinand (inizio ore 19.40) con la chiusura affidata ai The National dalle 21.30, grande band americana affermatasi grazie alla melodia malinconica delle loro canzoni, tra il folk e il rock. La giornata comincerà sempre dal pomeriggio, con il set (alle 17.40) di Mesa e alle 18.40 di Stella Maris. Grande finale sabato 8, quando a partire dalle 18.35 si potranno ascoltare Sonar, a cui seguirà Mike Shinoda, fondatore dei Linkin Park (e ora da solo) con il suo primo album solista. A chiudere ci penseranno i Thirty Seconds To Mars dei fratelli Jared e Shannon Leto. E Jared Leto (foto) è ormai un frontman tra più acclamati della scena rock americana, che si divide fra cinema (ha anche conquistato un Oscar nel 2012 come attore non protagonista nel film Dallas Buyers Club), web e moda. Sul palco la band porta l'ultimo album uscito quest'anno, America, il quinto dall'esordio nel 2002.A tutti, gli organizzatori raccomandano di raggiungere la zona dei concerti almeno prima delle 17, per avere la possibilità di entrare senza lunghe code.riproduzione riservata ®