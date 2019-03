Massimiliano Leva

«La definizione di genere che più ci dà fastidio è rock pop». È definitivo Matteo Mobrici. Trent'anni, milanese è la voce e la mente creativa dietro al sound dei Canova, dal vivo questa sera all'Alcatraz. Niente di male, se non fosse che le canzoni di questo giovane gruppo (da tenere sott'occhio) suonano proprio così: pop, nell'accezione migliore, e rock, nel senso più ampio del termine. Eppure, qualcosa non quadra: «È solo perché non ci piace essere definiti in un modo solo», spiega Mobrici (assieme a lui, dei Canova fanno parte Gabriele Prina alla batteria, Fabio Brando alla chitarra e Federico Laidlaw al basso). Del resto, l'ultimo disco del gruppo, Vivi per sempre, è nato ed è stato scritto seguendo più influenze. A cominciare dal singolo Goodbye goodbye. «Prima di registrare eravamo a Londra. Ci aspettavamo una città con tanti locali e giovani con la chitarra e i capelli lunghi. Invece ci è apparsa diversissima: tanta musica trap e un luogo ormai che potrebbe essere New York, Tokio o una qualsiasi altra città. Quasi senza peculiarità». Per dire comunque delle loro tante preferenze musicali: alla base di quella vacanza londinese c'era la voglia di riscoprire i miti del rock inglese. «Dai Beatles agli Oasis, per noi quel sound è qualcosa di imprescindibile. Senza scartare ovviamente anche i grandi della musica italiana. Anzi, oggi dopo quel viaggio forse per noi c'è più fermento qui che a Londra». Insomma, dovesse dire un gruppo che non ha mai visto dal vivo, chi direbbe? «Prima di tutti i Beatles». E se potesse, quale musicista avrebbe voluto essere? «Senza esitazione, Lucio Battisti e Lucio Dalla». Quindi alla fine l'anima è forse più pop che rock. «Certo, è solo una questione di gusti. La melodia è qualcosa di imprescindibile per noi, che in fondo vorremmo scrivere un giorno la canzone melodica perfetta». E il concerto di Milano come sarà? «L'ultima volta abbiamo scelto di invitare sul palco Brunori Sas, questa volta preferiamo essere solo noi, con le nostre nuove canzoni e basta».

