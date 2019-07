Massimiliano Leva

L'ultima volta che suonarono insieme fu nel 2011. Quando per una breve apparizione al Festival di Sanremo, Mauro Ermanno Giovanardi e Cesare Malfatti incrociarono di nuovo le loro carriere artistiche per ridare vita ai La Crus. Del resto, fu proprio su quel palco nel 1994, per il Premio Tenco, che nacque il gruppo, durato poi sino al 2008.

Non un gruppo qualsiasi, perché i La Crus sono stati tra le band in qualche modo più sperimentali tra gli anni Novanta e Duemila. Prova ne è anche lo spettacolo che da domani a giovedì portano sul palco del Teatro Elfo Puccini. Si intitola Mentre le ombre si allungano ed è un vecchio canovaccio portato sulle scene per la prima volta una ventina di anni fa.

«La voglia di rifare questo spettacolo-concerto è nata quasi per caso» racconta Cesare Malfatti. «Giovanardi è direttore artistico di un festival ad Ancona, dove si esibiscono o vengono riportati alla luce progetti artistici degli anni '90. Da lì, la voglia di rifare Mentre le ombre si allungano. All'inizio doveva essere per la sola data di Ancona, ma poi abbiamo pensato di aggiungerne altre, a cominciare da quelle di Milano. Ma non è un ritorno per sempre dei La Crus, almeno per ora tutto durerà solo per qualche data».

Lo spettacolo è uno un curioso mix tra teatro, letteratura, musica: con un giradischi, voce e chitarra Giovanardi e Malfatti citeranno scrittori, suoneranno loro canzoni e di altri. Insomma, qualcosa di multidisciplinare, come del resto sono sempre stati i La Crus. «In qualche modo eravamo una sorta di gruppo d'avanguardia. Le nostre esperienze, mie e di Giovanardi, ci avevano avvicinato al punk, alla news wave. Ma avevamo anche una passione per la canzone d'autore. Così, grazie a una cover di Piero Ciampi, Il Vino, nel 1994 fummo invitati a suonare sul palco del Premio Tenco a Sanremo, dove conoscemmo il nostro futuro manager, che di lì a poco ci portò ad avere il nostro primo contratto discografico. Sono trascorsi molti anni da allora ma la nostra anima non è cambiata».

riproduzione riservata ®

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA