Massimiliano Leva

Istruzioni per la serata: rilassarsi, divertirsi e godersi il meglio del nuovo pop italiano tra il verde dell'Ippodromo. Oggi sfileranno sul palco per Tuborg Open Fest alcuni degli idoli musicali dei giovanissimi: Viito, Rkomi, Ex-Otago e Carl Brave.

Un evento dedicato alla musica delle nuove generazioni, a cominciare dal tardo pomeriggio, quando ad aprire toccherà ai vincitori del contest organizzato per le band ancora sconosciute. Poi, il concerto. Primi sul palco: i coinquilini Viito, duo romano dell'indie pop italiano, che sull'onda di altri colleghi più famosi come Calcutta e TheGiornalisti, ha conquistato le classifiche con hit single come Compro oro, Una festa, Bella come Roma, Industria porno.

Rkomi, secondo ospite. Milanese, classe 1994, vero nome Mirko Manuele Martorana, è un rapper con la passione per l'hip hop influenzato dal groove del funky. Tra le sue hit: Acqua calda e limone. Spazio quindi agli Ex-Otago, che con il loro pop fresco portano le canzoni dell'ultimo disco Corochinato, con i singoli Tutto bene, Questa notte e Bambini. A Carl Brave la chiusura. Romano, con il suo stile tra pop e rap, è capace di raccontare il mondo e la sensibilità dei teen con le sue canzoni. Una su tutte: Fotografia, fatta assieme a Fabri Fibra e a Francesca Michielin.

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

