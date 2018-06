Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaIl punk, puro, semplice e senza compromessi. Questi sono i Bad Religion, in arrivo sul palco del Circolo Magnolia questa sera. E proprio questo loro essere fedeli alla causa che ne ha fatto una cult band.Sono in piedi dal 1979, quando esordirono a Los Angeles. In quel periodo era di gran moda la scena hardcore californiana, che negli anni Novanta germinò band come i Green Day e gli Offspring. Altra attitudine punk però quella dei Bad Religion. Pur con andate e ritorni il trio composto da Greg Graffin (frontman e voce), Brett Gurewitz (chitarra) e Jay Bentley (basso) ha marciato senza concessioni o ammiccamenti alle radio, senza sconti per la politica. Contro gli Stati Uniti, quando è necessario. Come per Generator, il loro sesto disco e il primo di successo vero, nato in piena Guerra del Golfo e fitto di accuse all'amministrazione del presidente Bush. «La cosa più divertente è che agli inizi della band uno dei nostri motti era «mai fidarsi di chi ha trent'anni più di noi», ha raccontato una volta Brett Gurewitz. Oggi però le cose sono un po' cambiate. «Dovremmo rivedere infatti l'età anagrafica e pensare però che tutto sommato siamo sempre punk dentro». Così, Greg Griffin che, oltre a musicista rock è anche professore di Scienze Naturali e Paleontologia. Tiene regolarmente lezioni nelle università americane quando gli impegni glielo permettono. Ovvero quando non è in tour con i suoi Bad Religion, che dal vivo rimangono una delle band più energiche da ascoltare che esistano. «Dobbiamo molto alla comunità punk, che porta i suoi figli ai nostri concerti regalandoci così sempre seguito».Stasera, al Circolo Magnolia, si potranno ascoltare tutti i loro classici. E festeggiare Suffer, uno dei capolavori della band, che compie 30 anni e che verrà suonato interamente.