Il batterista Tullio De Piscopo apre Garbagnate Jazz. Un inizio col botto, con la big band di Gabriele Comeglio in una scaletta che oltre alla sua carriera, rappresenta un po' un pezzo di storia della musica italiana. Per la maestria di Tullio De Piscopo, con cui sin dall'adolescenza suona piatti e rullanti. Per la sua amicizia e collaborazione musicale con il grande Pino Daniele. E per la bravura con cui negli anni ha saputo maneggiare musica tra i generi: dalle colonne sonore al jazz, dalla canzone napoletana sino al pop, se così si può definire Andamento lento: la canzone di De Piscopo che per antonomasia ha fatto ballare tutti.

Qual è il pezzo cui è più affezionato?

«Il momento migliore della mia carriera è Andamento lento. Grazie a quel successo sono uscito dalla musica di nicchia e potei comprare casa per me per la mia famiglia. Se lo meritavano».

A ben guardare però di momenti belli ne ha avuti tanti. Ne ricorda altri?

«Beh, può sembrare quasi scontato, ma di certo il mio lavoro con Pino Daniele: un uomo di una gentilezza squisita. C'era chi diceva che era un orso, ma non era vero. Era perché aveva problemi di salute. Ci vedeva poco, non tutti lo sanno e così a volte sembrava addirittura scorbutico con quel suo sguardo».

Che rapporto vi legava?

«Fraterno, condividevamo gli stessi ideali, le stesse idee, la visione di Napoli e della sua gente. Un giorno eravamo a New York. Dovevano servirci il pranzo al tavolo ma nessuno arrivava. Uscii e comprai al primo supermarket prosciutto, formaggio, pane e li buttai sul tavolo del ristorante. Lui rise e mi disse: Tullio, sei come un paio di jeans, vai bene con tutto».

Chi sono i suoi miti musicali?

«Il meglio del jazz: Miles Davis, Max Roach, Charlie Parker. Note da brividi».

Domani sera cosa ascolteremo?

«La mia musica, quella di Napoli, il jazz. È la musica che ho nel sangue. La mia vita».

