Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaI nomi innanzitutto: Pearl Jam, The Killers, i fratelli Noel e Liam Gallagher, Richard Ashcroft, Queens of the Sone Age, Placebo, Stereophonics, The Offsprings. I-Days 2018 si candida quest'anno a tutto rock a essere uno degli appuntamenti più caldi dell'estate milanese. Quattro giorni di musica all'Area Expo con un cast che porta sullo stesso palco alcuni tra i nomi più amati dai fan del rock alternativo britannico e americano.Si parte oggi con gli americani The Killers come gruppo di punta. Prima di loro, a scaldare il pubblico, ci penseranno Richard Ashcroft, il carismatico ex leader dei Verve che da poco ha pubblicato un nuovo cd (Wonderful wonderful) e Liam Gallagher, ex voce degli Oasis, tornato a infiammare i fan con il suo ultimo disco As you were. Domani si candida a essere la giornata clou di tutto il programma con i Pearl Jam di Eddie Vedder attesi sul palco per il gran finale in serata. Ad aprire le danze gli Stereophonics, i Catfish and the Bottlemmen (recentemente premiati ai Brit Awards (il riconoscimento più importante della musica inglese), come band rivelazione e i The Last International di Brad Wilk, l'ex batterista dei Rage Against the Machine. Per i Pearl Jam, ammessi da poco alla storica Rock and Roll Hall of Fame, ci sarà solo da chiudere una giornata a tutto volume con il meglio del loro repertorio.Sabato tocca all'altra metà degli Oasis: Noel Gallagher, fratello di Liam, con la sua creatura, gli High Flying Birds, con inevitabilmente in scaletta anche classici dal repertorio della sua primo gruppo. Ma in programma ci sono anche i Placebo di Brian Molko, con il loro rock tra glam e dark, e i Ride, storica cult band del brit pop inglese, preceduti da Issac Gracie e da Paul Kalkbrenner. Gran finale domenica 24 con headliner i Queens of the Stone Age di Josh Homme, idoli del rock psichedelico californiano, anticipati dagli Offspring, gruppo venerato negli anni 90 dai fan del punk americano.riproduzione riservata ®