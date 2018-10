Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaI fan conoscono le date a memoria già da mesi: stasera, domani, lunedì 15 e martedì 16 ottobre.Per tutti sarà grande festa, non fosse altro che Milano è l'unica tappa italiana della tournée. Che nel caso specifico non è un appuntamento qualsiasi, ma U2 Experience +Innocence Tour al MediolanumForum di Assago. Basta quindi il titolo, perché davvero di un'occasione particolare per ascoltare dal vivo Bono & company si tratta: un palco speciale, creato apposta per le arene al coperto e con schermi ad alta risoluzione, la possibilità per i fan di ascoltare brani da una set list in continua evoluzione ma che per ogni concerto comprende brani che la band irlandese non suonava da tempo.E poi il fatto che Milano, da cui mancavano dal 2009, è in qualche modo la città italiana che più ha legato con gli U2, sin dal primo concerto nel febbraio 1985, spostato al Palatenda perché il tetto dell'allora Palasport di san Siro (dove dovevano inizialmente suonare) crollò sotto il peso della nevicata di quel mese. «Io non ebbi modo di conoscerli neppure di persona», ricorda Fran Tommasi, all'epoca organizzatore del concerto. «Ero a casa con una polmonite. Il cambio improvviso di luogo peggiorò la situazione, ma andò tutto per il meglio alla fine, anche se al posto dello champagne, nei camerini servimmo solo dello spumante».Da allora, sembrano trascorsi anni luce. Gli U2 all'epoca erano da poco usciti con The unforgettable fire, il loro primo grande disco. Oggi sono rockstar planetarie. Capaci di riempire ovunque suonino (e non a caso a Milano biglietti esauriti già da tempo). Appuntamento quindi ad Assago. E ancora una volta sarà U2mania.