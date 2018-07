Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaHa chiamato la sua band e un suo disco Love medicine. E in qualche modo dice: l'amore guarirà il mondo. Sedici anni dopo la sua ultima apparizione a Villa Arconati, Noa torna a cantare al Festival con un'anteprima di brani dal prossimo cd Letters to Bach, in uscita a ottobre, in cui interpreta brani di Bach con suoi testi.Accade stasera, dove Achinoam Nini, questo il suo vero nome, la più famosa cantante israeliana, originaria di Tel Aviv, regina della world music, porta in scena un concerto a favore di Emergency. Per ogni biglietto venduto, sarà destinato un euro al Programma Afghanistan (Centro Medico Chirurgico di Anabah) e al potenziamento del Centro Maternità.Dal 1991, anno del suo debutto discografico, del resto Noa è sempre stata impegnata in prima linea per la pace, anche come ambasciatrice di buona volontà della Fao. «La musica può dare voce alle sofferenze, ai sogni e alle speranze dell'umanità. Dove c'è bisogno, la musica può aiutare a uscire dal buio», ha spiegato.riproduzione riservata ®