Massimiliano LevaGiro di consigli per un fine settimana sul filo della musica. Si parte stasera, al Blue Note dove (anche domani) è di scena Al Di Meola (a sinistra). Il chitarrista di Jersey City non ha quasi bisogno di presentazioni: fuoriclasse indiscusso della chitarra, tra fusion e jazz, è uno dei mostri sacri del genere. Da non perdere. Sempre stasera, il Forum si accende invece per Jason Derulo (a destra). Origini italiane, di Miami, è un ballerino cantante e popstar con i numeri: 45 milioni di copie vendute con i suoi singoli e due milioni con i due album che porta dal vivo. Spettacolo garantito e hit che fanno impazzire le radio FM: da Goodbye, inciso assieme a David Guetta, a Colors, canzone ufficiale dei Mondiali di Calcio 2018. Più di nicchia, per un pubblico amante della musica indipendente, al Circolo Arci Ohibò stasera da segnalare invece Yellow Days: pseudonimo di cantante di 18 anni, inglese. Le sue caratteristiche: una voce che ricorda persino Paolo Nutini, un genere ibrido tra la canzone romantica e il rock e un talento che in patria ha già seguito. Per palati fini, da scoprire.riproduzione riservata ®