Massimiliano LevaFrancesco Motta, pisano ma livornese d'adozione, per tutti solo Motta, è una delle più belle voci del nuovo cantautorato italiano. Sensibilità musicale, ma anche narrativa. Primo al Premio Tenco e un contratto con la Sugar di Caterina Caselli. «Quando torno a casa, tra un concerto e l'altro, a volte scrivo, a volte dormo, a volte mangio. Le canzoni nascono così. Sennò mi concentro sui concerti». Domani ne farà uno al Base nell'ambito di Linecheck, la tre giorni dedicata all'industria musicale. L'artista si esibisce con il gruppo femminile tuareg del Niger Les Filles des Illighadad in una scambio tra cantautorato italiano, echi blues e sonorità etniche.Motta ha inziato col punk. Poi si è appassionato alla new wave. Si cimenta su più strumenti, scrive testi e musica. «Ho sempre suonato tantissimo», racconta. «Ho avuto la fortuna di avere un pianoforte in casa. Un giorno, mi ha raccontato mia madre, ero a casa con la febbre e all'improvviso ho cominciato a provare tutto, dal piano alle sedie della cucina. Poi, ho scoperto anche l'importanza delle parole», E ancora: «La musica la penso mettendomi da parte, metto via l'ego e rispetto le regole delle parole e delle note, quelle che vengono fuori da sole». Al suo attivo due album, il primo nel 2016 La fine dei vent'anni, e poi nel 2018 Vivere o morire. Da scoprire.Il 24 novembre. Base. Via Bergognone 31. Ore 21- 11.50 euro.riproduzione riservata ®