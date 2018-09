Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Festa di fine estate ed è subito musica. Succede stasera al Carroponte con gli Zen Circus e con Nada sul palco come ospite speciale. Il tutto per un appuntamento organizzato con Radio Popolare. Pisani, vincitori al Mei del premio Artista dell'anno 2018, gli Zen Circus sono una delle più belle realtà del rock indipendente nostrano. Esordi carbonari a fine anni 90 nei piccoli locali della Toscana, via via sino all'ultimo album, Il fuoco in una stanza, che li ha portati al grande pubblico. «Un orgoglio», come dice Karim Qqrq, vero nome Paolo Cuccuru, batterista degli Zen.Per voi sarà anche l'ultimo concerto di un lungo tour estivo italiano di successo.«Sì, per la prima volta abbiamo avuto la possibilità di crescere all'improvviso. Per anni, abbiamo progredito un passo dopo l'altro. Dopo l'ultimo disco, grazie anche al buon successo radiofonico, è stato come procedere tre passi in un colpo solo».Merito anche di un pubblico più attento al rock italiano?«Forse, di certo oggi non vale più fare forse distinzioni tra musica mainstream e di nicchia. Di sicuro abbiamo per anni investito tanto, tantissimo nella nostra voglia di diventare musicisti, spesso facendo anche scelte incoscienti o lavorando per pochi soldi. Ma la soddisfazione è arrivata. Il bello sta nel suonare ogni sera, vedere sempre più pubblico, capire che la nostra musica arriva, anche se oggi, pur essendoci più attenzione verso ogni genere, è cambiato molto il modo che hanno i giovani di ascoltare musica».Ci sarà anche Nada sul palco. Come vi siete conosciuti?«È un'amicizia la nostra cominciata nel 2009. Recentemente ha cantato per noi nel nostro singolo Andate tutti affan.... Sarà con noi sul palco per interpretare alcuni brani. Una grande voce, un orgoglio per noi».