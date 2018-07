Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano Leva«Era un periodo meraviglioso quello degli anni Cinquanta, quando cominciai io. Meraviglioso per cantare e suonare, mentre oggi è tutto più difficile. Le piccole case discografiche e non solo sono più interessate a fare soldi prima possibile, rischiando meno, che a scoprire talenti. Prima c'era più attenzione per il talento, cura per l'artista, per la composizione. Era tutto un altro mondo». La sa lunga Burt Bacharach, stasera col suo pianoforte in concerto al Teatro degli Arcimboldi.Del resto, lui, a novant'anni, è ormai un mostro sacro della canzone americana e non solo per questioni d'età. Leggendario e anche sempre con la voglia di tornare sul palcoscenico, che dice di essere «quasi un po' la sua seconda casa, quando il tempo e la famiglia lo permettono».Dal vivo, agli Arcimboldi porta il meglio dei suoi sessant'anni di carriera con decine di pezzi che sono entrati di diritto nella storia della musica.Non ha neanche smesso di scrivere e sta collaborando con Elvis Costello per un disco. Un'occasione per ascoltare uno dei più grandi songwriter di sempre.