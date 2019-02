Massimiliano Leva

Emma Marrone arriva al Forum con il suo Essere qui Tour subito dopo la bufera mediatica scatenata dalle sue dichiarazioni a favore dei porti aperti e dagli insulti social che ne sono seguiti. Intanto, per certi versi, non deve sorprendere la verve polemica di Emma, che è sempre stata cantante ma anche personaggio. «Mi reputo un'artista, ma sarà per il mio carattere, io non amo etichette, paletti, cliché», ha raccontato in passato. «Mi piace quello che la vita comporta e cambiare idea, manifestare i propri valori è qualcosa che fa parte appunto di una vita».

Il clamore delle sue dichiarazioni ha finito per prendere il sopravvento sullo spettacolo. Un peccato, perché il concerto che porta a Milano questa sera sta avendo un grande successo in tour per l'Italia. Stakanovista del palco, dopo la vittoria ad Amici nel 2010 e a Sanremo nel 2012, Emma gran parte del suo successo se l'è conquistato proprio dal vivo. «Cantare, ballare, saltare davanti a tutto quel pubblico mi dà adrenalina», aveva spiegato.

Lo show dice di averlo immaginato prima nella sua testa: il palco, che ricorda la struttura di un piccolo locale, i musicisti, al centro della scena, le trovate, come quella di cambiarsi più volte gli abiti corti, sexy, glitterati. Poi la musica, ovviamente, con tutti i suoi successi e le canzoni dell'ultimo album in scaletta: da Sarò libera a Amami, da Le cose che penso a Resta ancora un po', da L'incredibile voglia di niente a Quando le canzoni finiranno, da Portami via da te a Trattengo il fiato. Nelle precedenti date non ha lesinato anche commenti sull'attualità. Probabilmente questa sera preverrà la musica. Ma per i fan sarà sempre una festa.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA