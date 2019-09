Massimiliano Leva

Eclettici per natura. E non solo per quanto riguarda la loro musica. Per questo I Tre Allegri Ragazzi Morti fin dagli esordi hanno deciso di celare la loro identità e presentarsi in pubblico solo con una maschera in volto. Il leader, poi, Davide Toffolo, è cantante, chitarrista e fumettista. Insomma, creatività al potere. Classe 1965, Toffolo è il frontman dei Tre Allegri Ragazzi, la band ospite questa sera dell'annuale festa live di Radio Popolare al Carroponte di Sesto San Giovanni. Carroponte è la tappa del Sindacato dei sogni Tour; con loro anche i Bud Spencer Blues Explosion, gruppo punk rock italianissimo, e i Cacao Mental, fra musica elettronica e ritmi latinoamericani.

Davide Toffolo, sta finendo la vostra estate di concerti in giro per l'Italia. Il più bello?

«Quasi impossibile stilare una classifica, tanti, tantissime piazze d'Italia ci hanno riservato un'accoglienza incredibile: Torino, Padova, Brescia. Se proprio dobbiamo scegliere una data estiva, mi piace però ricordare la nostra esibizione al Jova Beach Party a Lignano. Che gran festa che è stata!».

Siete amici di Jovanotti?

«Sì, ci lega un'amicizia e una stima sincera. Fuori dai denti, mi chiedo perché sia spesso così criticato: è un artista totale, che con la sua musica riesce spesso a fondere più generi. Forse chi lo critica lo fa giusto perché in fondo Lorenzo è un rapper».

Crede che ci sia un pregiudizio verso chi canta musica rap?

«Credo che ci sia un culto dell'immagine o della parola che a volte porta le persone a esprimere un giudizio avventato, anche attraverso i social network».

In questo caso, la vostra band è un'eccezione curiosa. Sin dall'inizio avete protetto la vostra identità con elle maschere. Curioso in un mondo in cui apparire pare sempre più una necessità.

«Vero, anche se è una scelta che abbiamo adottato sin dagli inizi, negli anni '90, quando i social ancora non esistevano. Oggi, apparire con una maschera in volta, fa sì che chi ci segue non si focalizzi solo sull'immagine, ma su un tutto fatto sul palco di musica, pose, scenografia. Grazie a questo siamo rimasti forse un gruppo fuori dal tempo e in qualche modo la mancanza di un'identità ci ha permesso di non essere sempre classificati».

