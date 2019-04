Massimiliano Leva

È diventato padre. Ha scritto un nuovo album, Bastasse il cielo, il suo sesto lavoro dopo sette anni di silenzio discografico. Ha scelto di andare a vivere a Parigi. Ogni volta che torna a Milano, per Pacifico è un momento particolare. Domani sera è sul palco della Santeria Social Club.

Quante volte torna a Milano da quando è emigrato a Parigi?

«Mi capita tre, quattro volte al mese. Torno e faccio cose. Vado a trovare mio padre al cimitero di Corsico, dove è sepolto: papà è papà. Vedo gente. Incontro amici».

Cosa le manca di più in Francia dell'Italia?

«Direi per ogni volta che torno le abbuffate a tavola. Da buon italico mediterraneo il cibo è importante».

Insomma, un classico per ogni italiano all'estero.

«A Parigi vivo nel XXIX arrondissement che non è proprio un quartiere chic. Mi piacciono sempre le belle abitudini, quelle vere. Rimango sempre attaccato soprattutto alle cose semplici».

Cosa c'è di diverso tra Milano e Parigi?

«Beh, qui a Parigi trovo ci sia molta più tensione, soprattutto in momenti recenti. La senti ed è palpabile. Ma ci sono anche buone abitudini. Per esempio, a Parigi i cinema a mezzogiorno sono pieni, in particolare di studenti».

E quando è a Milano, cosa va a rivedere?

«Le strade che conosco meglio. Non ho un luogo milanese preciso che mi piace. Dico sempre che vivo dove scrivo musica. Ma se devo scegliere un luogo preferito dire la zona Sempione, dove ho ancora un alloggio».

E il concerto di domani come sarà?

«Tornare a Milano in concerto è ovviamente più emozionante che altrove. Ci sarà con me come ospite anche Malika Ayane, un'amica. Mi piace improvvisare e divertirmi con la band dal vivo. Cercare gli sguardi in platea e ovviamente ritrovare quel feeling con la mia città. Per questo la scaletta dei pezzi la decido quasi poco prima di salire sul palco. Mi lascio ispirare dal momento».

