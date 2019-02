Massimiliano Leva

È ancora la periferia di Milano a parlare. Merito di Vegas Jones, vero nome Matteo Privitera, classe 1994, nato e cresciuto a Cinisello Balsamo, domenica al Fabrique. Sul palco con lui tanti amici, da Jake la Furia a Emis Killa, Nitro, Nayt e molti altri.

Lui è uno dei rapper più amati in Italia. Giusto il tempo di un solo disco, Bellaria, uscito nel 2018: quindici tracce «molto personali», come le ha definite lui stesso, che ruotano intorno alla sua vita da adolescente di periferia, alle prese con tutte le problematiche dell'età e le tentazioni del caso. «Nei miei dischi parlo spesso di droga e sesso, ma il messaggio che voglio passare è un altro, come ho spiegato anche ai miei genitori», ha raccontato. «Voglio dire a tutti che se ci si impegna per raggiungere un obiettivo allora davvero ce la si può fare. Io, quando andavo al liceo di Cinisello, dicevo sempre ai professori che avrei voluto fare il rapper. E se dovesse andare male?, mi chiedevano. Ma io non mi lasciavo abbattere e rispondevo che tutto si sarebbe risolto». Bellaria, da poco ristampato in una nuova versione, con l'aggiunta di alcuni brani che Vegas Jones presenta sul palco del Fabrique. «Per il titolo - dice mi sono ispirato alla California e a Bel Air, sono stati i miei amici a italianizzarlo e a farlo diventare così. Poi è un puro caso che esista a Cinisello un quartiere che si chiama Bellaria».

