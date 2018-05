Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaDoppietta per Milano. Biagio Antonacci atterra al Forum stasera e domani con le canzoni dell'ultimo cd Dediche e Manie (proprio in questi giorni certificato disco di platino). Basterebbe questo per definirlo uno show imperdibile per i fan, come sempre accade per Antonacci, 54 anni cresciuto a Rozzano, alle porte di Milano e a due passi dal Forum.«È un'energia straordinaria quella che ricevo ogni volta dal pubblico», racconta. «Del resto, ho sempre pensato che un concerto deve essere il momento in cui un artista trascina i fan dentro lo spettacolo, rendendoli parte attiva di ciò che accade sul palco».La tournée, che ricalca in gran parte il canovaccio del precedente giro di live Dediche e Manie tour, è un viaggio nelle atmosfere romantiche di cui parlano le sue canzoni e che tanto piacciono al pubblico di femminile ormai fedelissimo. Una trentina di brani, tra cui inevitabilmente i classici: da Pazzo di lei a Sognami, da Iris a Liberatemi, da Non so più a chi credere a Tra te e il mare, compreso l'ultimo singolo Mio fratello, in cui Antonacci parla di un «argomento che mi sta molto a cuore: una sorta di parabola del figliol prodigo 2.0».Insomma, ci sarà tutto ciò che i fan si aspettano. Reduce da concerti anche San Pietroburgo e a Mosca, Antonacci proporrà pure un intermezzo acustico tra un primo e secondo tempo dello show. «Suonare in Russia è stato così bello che penso che tornerò presto a esibirmi in quelle città. Il pubblico mi ha fatto sentire un grande calore anche se distante culturalmente dall'Italia. Ho percepito il rispetto e l'amore che i russi provano per noi e per la nostra canzone e mi ha emozionato tantissimo».