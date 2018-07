Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaDoppia data, questa sera, per la musica italiana. Da una parte, a Villa Arconati, a Bollate, si potranno ascoltare i Baustelle.Dall'altra, al Carroponte di Sesto San Giovanni, in arrivo invece i Bandabardò. Una data doppia con due band che in qualche modo sono agli antipodi: echi di Morricone, canzone impegnata e fine elettronica nelle canzoni dei Baustelle, da poco usciti con il nuovo disco L'amore e la violenza Vol. 2, diventato subito un best seller (ore 21, via Fametta 1, Castellazzo di Bollate, ingresso a 28.75 euro, disponibili anche posti a sedere).Diverso invece il tiro dei toscani Bandabardò, conosciuti soprattutto per le loro esibizioni dal vivo che in qualche modo sono quasi un happening trascinante, non solo per la musica piena di energia ma anche per la capacità di tutti di tenere il palco con assoluta originalità (in via Granelli 1, Sesto San Giovanni, ore 21, ingresso a 12 euro online e a 10 in cassa).