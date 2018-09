Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaDice di ispirarsi a Madonna, Lady Gaga ma anche a Raffaella Carrà e Miss Kittin (da cui ha preso ispirazione per il suo nome).Basterebbero questi pochi riferimenti musicali per inquadrare Myss Keta, domani al Magnolia. Come pendere una voce femminile, immergerla in una musica rap elettronica e creare un personaggio pop sui generis. Perché la particolarità di Myss Keta è quella di apparire sempre coperta da una maschera in volto, alimentando così curiosità intorno al personaggio. «Tutto è nato in una notte d'agosto, per caso. Musicalmente ascolto rock. Ma ho sempre ascoltato il rap italiano con un particolare piacere per Fabri Fibra. L'elettronica l'ho scoperta più tardi. Continuo sempre ad ascoltare rock indipendente italiano e da sempre frequento i club milanesi». Un identikit che descrive bene anche il genere musicale che porta sul palco con il suo ultimo disco intitolato Una vita in capslock, seguito di altre due dischi: L'angelo dall'occhiale da sera e Carpaccio ghiacciato, singoli usciti rispettivamente nel 2016 e nel 2017.