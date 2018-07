Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaCome forse ormai molti sanno, il suo ultimo disco è nato da un problema. Una patologia chiamata acufene: il fischio costante all'orecchio di cui Caparezza soffre. Per un artista non è cosa da poco. Per lui è stata quasi una prigionia sofferta: ne parla nel suo ultimo album, Prisoner 709. Quello che porta domani sul palco del Milano Summer Festival all'Ippodromo.Per lui è stata davvero una prigione. «Ne soffro da tempo, ma poi la continua esposizione a volumi alti ha peggiorato la situazione sino a diventare insostenibile». Per un musicista che ha nell'udito il suo più grande stimolo creativo, può essere un incubo. Ha cominciato a farsi domande: «La situazione era quasi paradossale. Mi chiedevo perché proprio a me, che di musica vivo. Ho cominciato a fare autoanalisi e da lì a rivedere il mio ruolo di musicista». Dalle riflessioni è nata la voglia di accettare il problema, di rimettersi in gioco. E da lì sono nate le canzoni del nuovo disco. «Mi sono sforzato di essere me stesso. Mi sono ricordato che prendere se possibile le cose nel modo più leggero è la soluzione migliore. Con leggerezza, a volte persino con divertimento, si riescono a raccontare anche le sofferenze, i concetti più pesanti. È questo ho pensato che sia il mio ruolo». Non un vezzo d'artista, quindi, quello di parlare di sé. Ma la voglia di raccontarsi quasi come in un diario con le sue nuove canzoni. E di conseguenza anche con il tour che da mesi sta portando in giro per l'Italia e che a dicembre ha conquistato il Forum con un sold out. «Era un mio sogno, volevo portare lì un concerto particolare. Mi ha ispirato persino Frank Zappa».Quello che arriva a Milano è la versione estiva di quel concerto. Sempre con lui al centro, le canzoni più recenti e i classici. Lo spettacolo, la creatività e l'originalità di Caparezza.riproduzione riservata ®