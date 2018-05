Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaCi sono storie e storie. Quella di Ornella Vanoni, certo, è una storia speciale. Cominciata negli anni Cinquanta, con le canzoni della mala, sino ai grandi successi degli anni Settanta e oltre.Tutta questa grande vita artistica racchiusa in sei decadi, arriva stasera sul palco del Teatro degli Arcimboldi con uno spettacolo musicale che Ornella Vanoni ha deciso di intitolare in modo eloquente La mia storia.Sono canzoni, classici dal suo repertorio come L'appuntamento, Senza fine, Che cosa c'è, Musica musica, La voglia pazza sino all'ultimo singolo presentato a Sanremo quest'anno, Imparare ad amarsi. «È bellissimo ripensarci», racconta. «Ho cominciato qui, qui è iniziato tutto tanti anni fa. Milano è la mia città: a volte isterica, a volte magica. Comunque sempre una città da amare».Oggi 83 anni, portati sempre con l'eleganza di una grande donna, Ornella Vanoni ne aveva 23 quando al Piccolo Teatro si innamorò di lei Giorgio Strehler, trasformando quella giovane ragazza della Milano bene in una cantante. Vent'anni sono trascorsi dalla scomparsa di Strehler. L'occasione non è solo quella di ricordare la sua carriera, ma anche amori, passioni, delusioni.«Non ho più la paura di una volta», dice. «Quando ero così giovane ero una donna impaurita, una ragazza della borghesia milanese che non sapeva fare quasi niente. Mi iscrissi allora alla scuola del Piccolo ma solo perché un'amica di mia madre le disse che avevo una bella voce e che magari avrei potuto fare carriera. Chissà cosa videro poi di cosi speciale in me all'esame di ammissione: avevo così tanto terrore in corpo che speravo di non dire nulla».La storia è andata come sappiamo. Stasera la racconterà lei, accompagnata da un quartetto per far rivivere al pubblico tutte le sue emozioni in musica.riproduzione riservata ®