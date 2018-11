Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaCi hanno ormai abitato a stuoli di ragazze urlanti ogni volta che fanno un concerto. Eppure la stella ascendente dei Maneskin fa sempre un grande effetto.Così, ecco che l'arrivo della band più famosa uscita dalla edizione X Factor 2017 al Fabrique domani e sabato (già tutto esaurito), riempie sempre le cronache. Il merito ancora una volta sembra andare alla carica sexy del frontman Damiano David, classe 1999. «Che devo dire? Sono solo felice di questo. Ci mancherebbe altro che non lo fossi e se le donne che mi vogliono sono più grandi della mia età ben vengano», ha raccontato. Lui, che mixa lo stile rock'n'roll alla Iggy Pop con pose efebiche alla Mick Jagger, è il capo di questa band composta da quattro giovani che insieme non fanno neppure cent'anni. Ci sono anche Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra), Ethan Torchio (batteria). «Lavoriamo tantissimo sulle nostre canzoni come dei veri professionisti, non lasciamo mai nulla al caso e chi pensa che siamo solo dei ragazzini si sbaglia di grosso. Ci stiamo meritando tutto, anche questo successo», dicono.In palio, ci sono anche le canzoni del nuovo disco, il primo cd di inediti: Il ballo della vita. «Una raccolta di canzoni scritte e registrate di pancia», come hanno affermato loro. «Ogni canzone è frutto del nostro rapporto tra la band, perché viviamo insieme. Qualcosa di più di un semplice rapporto di lavoro, insomma. La nostra vita in fondo non è cambiata più di tanto da quando andavamo a scuola, prima del successo. Allora, suonavamo anche otto ore al giorno e se qualcuno aveva la febbre, si doveva prendere una Tachipirina e seguire comunque agli altri. Adesso, però, le possibilità sono davvero tante». Le date milanesi fanno parte di un tour italiano ed europeo. «È uno spettacolo davvero speciale. I fan sono avvisati.riproduzione riservata ®