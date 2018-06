Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaC'è davvero una buona musica nell'aria. È quella dei festival estivi, come il Milano Summer Festival che arriva dopo Carroponte (quest'anno più orientato alle proposte italiane), a sancire il definitivo via libera ai raduni musicali estivi.Per un mese, da domani al 27 luglio, nel verde all'Ippodromo del Galoppo di San Siro il Summer Festival porta dal vivo stelle di ieri e di oggi in commistione di generi.Il mix quest'anno è particolarmente efficace. Da Carlos Santana ai Chemical Brothers, da Robert Plant agli Iron Maiden, da Alanis Morissette agli Alice in Chains, da Caparezza ai Jethro Tull. Insomma: rock, elettronica, musica italiana e rock d'antan. In mezzo, eventi e serate per i giovani.Si parte domani, appunto, subito con una chicca. Sul palco infatti si esibisce per l'unica data italiana di Marilyn Manson che arriva con il disco pubblicato lo scorso anno e intitolato Heaven upside down.Il 28 giugno è la volta invece di Carlos Santana. Per lui non c'è bisogno di presentazioni. Arriva con il Divination tour in cui ripercorre i brani più famosi della sua carriera, cominciata negli anni '60. Venerdì 29 giugno ed è la volta di Martin Garrix e dei suoi suoni dance (unica data italiana). Deejay e produttore danese precede di qualche giorno l'arrivo sul palco di Caparezza, che il 3 luglio porta in concerto Prisoner 709. Il 9 luglio è invece la volta dei grandi Iron Maiden. Una serata rock per tutti gli appassionati del genere. Il 10 luglio è la volta degli Alice in Chains con il loro sound rock grunge che dagli anni Novanta portano avanti con orgoglio. Sabato 14 luglio (dalle 12 alle 24) evento Holi Dance Festival. Martedì 17 luglio arrivano i Justice con gli MGMT come supporter. Una serata dedicata alla musica pop elettronica da non perdere.Venerdì 20 luglio tocca ai britannici Chemical Brothers (supporter 2ManyDjs) con il loro set di musica elettronica. Lunedì 23 luglio un salto nel passato per il cinquantennale dei Jetrho Tull, storica band degli anni '60. Mercoledì 25 luglio è il turno di Alanis Morissette, icona degli anni Novanta. Si chiude in bellezza il 27 luglio con un'altra leggenda: Robert Plant e The SensationalSpaceShifters, in data unica a Milano.riproduzione riservata ®