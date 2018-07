Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaBasti dire che un aereo della Seconda Guerra Mondiale potrebbe planare sul palco. E ancora: lanciafiamme, uomini alti tre metri. Insomma, lo spettacolo è garantito. La musica pure. Perché l'appuntamento di questa sera all'Ippodromo per il Milano Summer Festival è niente meno che con gli Iron Maiden.Capitanato dall'inossidabile Bruce Dickinson, il gruppo heavy metal britannico, fondato nel 1975, arriva dopo un'infuocata data qualche settimana fa a Firenze per presentare il world tour Legacy of the Beast dedicato ai più gradi successi della band. Sono ormai i capofila del metal più aggressiv, quasi una leggenda per i fan e per tutti gli appassionati del genere, che sanno bene quanto i colpi di scena non manchino mai loro nei concerti.Il tutto con il traino del frontman Dickinson, classe 1958, e ancora un dei più trascinanti vocalist, capace di muoversi e intrattenere il pubblico con una sicurezza e un'energia invidiabili.La musica fa il resto: quasi due ore di canzoni compresi classici come 2 minutes to midnight, The trooper, Fear of the dark, The number of the beast, The evil that man do, Hallowed be thy name, Run to the hills, Where eagles dare, The clansman.Testimonianza quasi tangibile di come una grande band possa sopravvivere ai tempi e alle mode. E anche alla malattia, con Dickinson ha dovuto lottare, alla fine vincendo. «Avevo un tumore e questo mi ha cambiato, anche se non ho mai avuto la sensazione di poter morire da un momento all'altro. Adesso sto bene e stiamo bene tutti all'interno della band, anche se non si può essere sempre d'accordo su tutto. Abbiamo preso impegni almeno per i prossimi cinque o sei anni. Voglio fare ancora tante cose e, sì, sono felice ogni volta di cantare su un palco».Sono tutti avvertiti: lo spettacolo del metal sta per arrivare.riproduzione riservata ®