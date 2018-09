Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimiliano LevaBasterebbe citare i Byrds per dare massima importanza a David Crosby, domani al Teatro Dal Verme. Ma non gli darebbe del tutto lustro, perché si tratta davvero di un cantautore e personaggio straordinario dei '60 e '70. 77 anni, è una delle figure storiche del rock americano e della rivoluzione degli ideali di quel periodo in California.Geniale per quanto riguarda la musica, icona per ciò che invece concerne la sua vita. Con i Byrds, nei quali ha militato agli esordi, ha influenzato centinaia di gruppi, anche contemporanei, come i R.E.M. Poi, con il trio Crosby Still, Nash (al quale poi si aggregò anche Neil Young) ha scritto alcune delle pagine più vivide della West Coast, sempre contestatore di un mondo, di una nazione, gli Stati Uniti, troppo guerrafondai e repressivi per i suoi gusti. Dagli anni Settanta ha scelto anche la carriera solista, registrando uno dei dischi più importanti di quel periodo (If I could only remember my name, canto malinconico sulla fine dell'utopia anni Sessanta). Non si è fatto scappare nulla, neppure litigi con i suoi colleghi e compagni di band, motivo per cui per anni ha evitato il palco. Per questo, forse, negli ultimi tempi l'ispirazione è andata un po' in calando.Oggi però, messi da parte i litigi e gli screzi con i vecchi amici Young e Nash e i problemi di salute, è di nuovo sereno: un vecchio signore che ama portare in giro i suoi vecchi brani ma anche canzoni inedite. A Milano arriva infatti con un nuovo disco sotto braccio. Si tratta di Sky trails, l'ultimo album che ha realizzato, in cui compaiono anche influenze jazz oltre al suo storico stile folk rock. Perderselo sarebbe un peccato. Il suo arrivo offre infatti l'occasione per ascoltare e vedere almeno una volta un mito.riproduzione riservata ®