Massimiliano LevaAll'ultimo Sanremo è stato tra gli artisti che più ha raccolto applausi con il duetto assieme a Roy Paci sulle note dell'ultimo singolo Adesso.Così, Diodato, stasera al Castello Sforzesco, si è candidato a diventare una delle romesse della musica italiana. Provare per credere con il suo ultimo disco, Cosa siamo diventati, che un po' è stato per lui (durante la scrittura) uno specchio per guardarsi dentro. «Volevo in qualche modo cercare la verità», racconta. «Nella realtà può anche sembrare una cosa facile o desiderata da tutti, ma per me è stato qualcosa di molto difficile. Non mi riconosco nella canzone di oggi, dove nessuno sembra davvero volerci mettere la faccia. Così mi sono detto, niente tranelli, sia nel modo di scrivere canzoni sia nel raccontare le esperienze».Mica cosa da poco, per un artista giovane (che di nome fa Antonio, classe 1981), compagno della cantante Levante. Eppure ci crede: «Ho sofferto, mettermi a nudo e trovare ispirazione per le parole e le note giuste non è stato facile, ma tutto ha funzionato».riproduzione riservata ®